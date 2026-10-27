Antalya'da hortum faciasında ölen 4 işçinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Antalya'da hortumun savurduğu konteyner içerisinde bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 inşaat işçisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda bir anda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu, kule vinci yerinden söktü. Hortumun şiddetiyle savrulan konteyner içerisinde bulunan 5 işçi çevreye savrulurken, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmaları sonucu ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 1 işçinin hastanedeki tedavisi devam ederken, feci olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler teslim alındı

Hayatını kaybeden yabancı uyruklu İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim, Muhammet Emin El Naim ve Aycan Kılınç'ın cenazeleri otopsi ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Aycan Kılınç'ın (30) cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye götürülürken, yabancı uyruklu İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim ve Muhammet Emin El Naim'in ise Suriye'nin Dakka kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı