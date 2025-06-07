Antalya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, Konya-Antalya D-687 karayolunda gerçekleşti ve sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Konya-Antalya D-687 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bilal Ş'nin kullandığı 15 PK 316 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetmesi kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa