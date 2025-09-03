Antalya'da Genç, Kız Arkadaşıyla Kaldığı Evi Yaktı

Antalya'da 30 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evi benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası alevlerden kaçan genç kadın dışarı çıkarken hafif yaralanırken, evi yaktığını polise sözlü olarak itiraf eden şahıs karakola götürüldü. Yangını duyup olay yerine gelen ev sahibi Kıbrıs Gazisi ise, yeğeninin yakıp küle döndürdüğü evden sadece zarar görmeyen Türk Bayrağı'nı teslim aldı. Gazi, "Bayrak yanmamış. O benim canım. Ben yanarım o yanmaz" dedi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde alt katı kömürlük olan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin alev alev yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde olduğu belirlenen Mesut C. Y. (30) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen genç bir kadın kendisini dışarı attı. Alevlerden kaçtığı sırada el ve bacağından hafif yaralanan genç kadına ambulansta ilk yardım uygulandı. Evi yaktığını polis ekiplerine sözlü olarak itiraf eden Mesut C. Y. ise karakola götürüldü.

"Ben yanarım o yanmaz"

Bu sırada evinin yandığını duyup olay yerine gelen Kıbrıs Gazisi Hakkı Bozak, yıllardır yaşadığı ikametinin küle döndüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. İtfaiye ekipleri, evdeki yanmayan Türk Bayrağı'nı alarak katladı ardından Bozak'a teslim etti. Bayrağı teslim alan gazi, "Sabah işe gittim, yangın haberini aldım geldim Evde yeğenim kalıyordu. Evi yaktığını söylemiş, ben duymadım. Bayrak yanmamış. O benim canım. Ben yanarım o yanmaz" dedi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA