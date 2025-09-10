Haberler

Antalya'da Genç Adam Kiraladığı Araçta Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

23 yaşındaki Ferhat C., Manavgat ilçesinde kiraladığı araçta başından vurulmuş olarak bulundu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı araç içerisinde başından vurulmuş halde bulunan genç, arkadaşlarının ambulansa yetiştirmeye çalışmasına rağmen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı'ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ferhat C. sabah saatlerinde bir arkadaşını arayarak kötü olduğunu söyleyip konum attı. Olay yerine gelen iki arkadaşı, genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
