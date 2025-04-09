Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti
İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

İstanbul'da fatura krizi! Ödenecek miktarı görenler resmen yıkıldı
Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

İmamoğlu'nun babasının evinde neler bulundu? Özel tek tek saydı

Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama, 9 Kadın Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kadınları tehdit ederek fuhşa zorlayan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kadın kurtarıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, 9 kadın kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, kadınları tehdit yoluyla fuhuşa zorlayan şüpheliler tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, mağdur durumda olduğu belirlenen 9 kadın refakate alınarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. Şüphelilere ait cep telefonları ile birlikte Türk Lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi.

"Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.