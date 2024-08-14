Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmedi! Firari, yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi geri teslim olmayarak firar etti. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan şüpheli, ekipler tarafından denizde yakalandı.
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı.
YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKAYI ELE VERDİ
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.
Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na (Meis) geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Yaşananlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.