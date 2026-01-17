Haberler

Kaskını kız arkadaşına verdiği feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kazada kaskını kız arkadaşına veren Akbulut, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan genç geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Kaza; Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
