Böyle talihsizlik görülmedi! Birkaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

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Antalya'da tramvay durağından bulunan üst geçite yakın bölgede yolun karşısına geçmek için isteyen ve yola çıkan yayaya önce motosiklet ardında da hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Talihsiz kaza gece saat 23.50 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kültür Tramvay durağında tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Lütfü Büyükaydın'a (27), Ahmet Doğan T.'nin kullandığı 35 AJE 250 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın bulunduğu yere 30 metre mesafede bulunan üst geçit dikkati çekerken motosiklet sürücüsü ve Lütfü Büyükaydın farklı noktalara savruldu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Sürüklenen motosiklet ise yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yerde hareketsiz yatan Büyükaydın'ı fark etmeyen Baran B. idaresindeki 07 ARD 211 plakalı hafif ticari araç üzerinden geçti.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin 112 Acil çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonucu hayata döndürülen Lütfü Büyükaydın ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büyükaydın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan T. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 07 ARD 211 plakalı araç sürücüsü Baran B. ise polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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