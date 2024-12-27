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Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin İncelemesi Yapıldı

Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin İncelemesi Yapıldı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen otomobil, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, aracın içerisindeki delil niteliğindeki giysiyi torbaya koyarak incelemeye aldı.

Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde falezlerden aşağı düşen ve bugün öğlen saatlerinde çıkartılan otomobilde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Hurdaya dönen araçtan çıkan ve Engin Ş.'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafet delil torbasına konuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirmişti. İhbarın ardından bölgede başlayan arama çalışmalarının ilk olarak 34 CHK 531 plakalı araca ait tampon ve araç plakasına ulaşılırken yapılan plaka sorgusunda aracın Engin Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Deniz Polisi, İtfaiye, Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri tarafından dün yapılan aramalarda, deniz suyunun bulanık ve dalgalı olması ekiplerin işini zorlaştırmıştı. Bugün günün ilk ışıkları ile başlayan çalışmalarda ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından, Zonguldak Maten Teknik ve Arama Kurumu'ndan getirilen yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Araç üzerinde inceleme yapıldı

Deniz polisi tarafından yeri tespit edilen aracı bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler hummalı bir çalışma içerisine girdi. Deniz Polisi'ne bağlı balıkadamlar tarafından aracın bulunduğu yer duba ile işaretlenirken ilk olarak araca halat bağladı. Ardından tekne üzerinde bulunan özel vinç yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracı çıkarma çalışmalarını Engin Ş.'nin babası Hacı Veli Ş. de endişeli gözlerle izledi. Dalgıçların halatla bağladığı otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden tekneye çıkarılırken, Engin Ş.'ye ait araç içerisinde herhangi bir ize rastlanmaması üzerine İtfaiye ekipleri de halat yardımıyla falezlerden sarkarak kayalıklarda arama yaptı. Vinç aracılığıyla tekneye alınan otomobil, Antalya Yatlimanı'nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından araç üzerinde inceleme yapıldı. İncelemeler sırasında, ikiye bölünen ve hurda halindeki araç içerisinde bulunan ve Engin Ş.'ye ait olduğu değerlendirilen bir kıyafet delil torbasına konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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