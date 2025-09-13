Antalya'da Eski Eşi Tarafından Boğularak Öldürülen Kadının Son Anları Kamerada

Antalya'da eski eşi tarafından boğularak öldürülen Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının eski eşiyle ile birlikte siteye girdiği, eve girdikten bir süre sonra ise cinayet zanlısının elinde poşetle tek başına çıkıp siteden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Cinayetin ardından evden ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Biçer'in cenazesi, ailesi tarafından Varsak Mezarlığı'na defnedilmek üzere teslim alındı.

Cinayet öncesi ve sonrası kamerada

Öte yandan, talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü. - ANTALYA