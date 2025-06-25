Antalya'da Eşini Öldürmekle İddia Edilen Hüsamettin Keklik Beraat Etti

Antalya'da Eşini Öldürmekle İddia Edilen Hüsamettin Keklik Beraat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eşini tüfekle vurduğu iddiasıyla yargılanan Hüsamettin Keklik, intihar mektubu ve otopsi raporu ışığında delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme, suçun sabit olmaması gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Antalya'da eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hüsamettin Keklik, ilk duruşmada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Olay yerinde bulunan intihar mektubu ve otopsi raporu kararın belirleyicisi oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat 2025 sabahı meydana gelen olayda, eşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsamettin Keklik (30), yargılandığı davada ilk duruşmada beraat etti. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Keklik hakkında suçun sabit olmaması ve kesin delil bulunmaması gerekçesiyle beraat ve tahliye kararı verdi.

Maktulün kocasına yazdığı mektup yürekleri dağladı

Olay günü, sanık Hüsamettin Keklik'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak işten eve döndüğünde eşini evde ölü bulduğunu bildirdiği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde, maktule ait olduğu belirlenen bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, "Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum" ifadeleri yer aldı.

Koca eşinin intihar ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu

Duruşmada savunma yapan Keklik, eşinin eski erkek arkadaşına ait bazı fotoğraflar nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, ancak herhangi bir şiddet uygulamadığını ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Olayın yaşandığı saatlerde çalıştığı otelde olduğunu belirten Keklik, eşinin evlenmeden önce de intihara eğilimli bir kişilik yapısına sahip olduğunu iddia etti.

Otopsi raporu çıktı, mektubun maktule ait olduğu doğrulandı

Otopsi raporuna göre ölüm saati gece 04.00-05.00 arasında gerçekleşti ve bu sırada Keklik'in iş yerinde olduğu tespit edildi. Olay yerindeki tüfekle deneme atışı yapıldığı ve intihar mektubunun maktule ait olduğu kriminal raporlarla doğrulandı.

Hüsamettin Keklik kesin bir kanıt bulunmadığı için beraat etti

Savcılık, olay yerinde elde edilen deliller, adli tıp bulguları ve otopsi raporları sonucunda Hüsamettin Keklik'in suç işlediğine dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti de bu doğrultuda sanığın beraatine ve tahliyesine hükmetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.