Antalya'da Eşinden Uzaklaştırma Kararı Olmasına Rağmen Eşya Taşıdı

Antalya'da eşi ile boşanma aşamasındaki koca uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evde olmadığı sırada girdiği dairedeki tüm eşyaları 3 buçuk dakikada kamyonete yükleyerek götürdü. Eve döndüğünde boş evi gören ve büyük şok yaşayan kadın ailesinin yanına taşındı.

Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, 2015 yılında A.S. (35) ile dünyaevine giren M.S. (36) 8 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Evliliğini yürütemediği gerekçesiyle boşanma davası açan M.S., yaklaşık 2 yıldır devam eden yargı sürecinde eşi A.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak A.S., genç kadının hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından evde kimsenin olmadığı sırada tuttuğu nakliyeci ile birlikte ikamete geldi. A.S., evde bulunan klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları ve halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü.

Evi boş gören kadın hayatının şokunu yaşadı

Evde bulunan tüm eşyaları A.S. ve nakliyeciler tarafından 3 buçuk dakika gibi kısa bir sürede kamyonete yüklendiği o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Eve döndüğünde tüm eşyaların alınarak boşaltıldığını gören M.S. büyük şok yaşadı. Polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşi A.S.'den şikayetçi olan M.S. yaşanan olayın ardından kızı ile birlikte Samsun'da yaşayan ailesinin yanına taşındı. Hem boşanma davası hem de olayla ilgili dava devam ederken, M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin yaşanan olay nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Avukat Senar Furkan Başak, "Müvekkilim 1,5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Söz konusu evlilik müvekkilim için çekilmez hale gelmişti. Biz de davamızı açtık, bu süreçte müvekkilim hayati endişe yaşadığı için davalı erkek için uzaklaştırma kararı talep ettik. Fakat uzaklaştırma kararı içerisinde erkek eş müvekkilim evde olmadığı sırada davalı eve girerek klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, hatta halılara kadar her şeyi 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kamyonete yükleyip götürüyor. Biz bu konu ile ilgili de savcılığa şikayette bulunduk. Kamera kaydı, diğer deliller olsun hepsini sunduk" dedi.

Genç kadın ailesinin yanına taşındı

Mahkemenin eldeki deliller ışığında haklılıklarına karar vereceğini söyleyen Başak, "Fakat yargı sürecinin yavaş işlemesi nedeniyle müvekkilim mağdur olmuştur. Müvekkilim eve kızıyla birlikte girdiğinde evin boş olduğunu görünce büyük bir şok yaşıyor. Yaşanacak bir ev kalmadığını görünce Samsun'daki ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Davamız devam ediyor sonuçları bekliyoruz. Mal tasfiyesi gerçekleşmediği için, evin içinde bulunan ziynet eşyaları dahil bütün eşyaları götürdüğü için bir suç teşkil ediyor. Uzaklaştırma kararı içerisinde bunu yaptığı içinde, uzaklaştırmanın ihlali gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA