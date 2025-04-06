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Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 80 Kişi Kurtarıldı

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Antalya'da yapılan düzensiz göçmen operasyonunda 25'i çocuk toplam 80 göçmen kurtarıldı. Yarı batık vaziyetteki botta 38 düzensiz göçmen bulunurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kadının kedisiyle beraber Avrupa'ya gitme hayali ise Akdeniz'de sona erdi.

Antalya'da düzensiz göçmen operasyonu: 25'i çocuk 80 kişi kurtarıldı

Kedisiyle birlikte çıktığı Avrupa hayali Akdeniz'de son buldu

ANTALYA - Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 lastik bot içerisinde 25'i çocuk olmak üzere 80 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden birisinin kedisiyle birlikte Avurapa'ya gitmek istedeği ancak botlarının Yunanistan unsurlarınca geri itildiği öğrenildi.

Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda; Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde toplam 12 si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yarı batık vaziyette bulundular

Ayrıca sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan 1 düzensiz göçmen botu durduruldu. Yarısına kadar su almış vaziyetteki botta bulunan 13 ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, bölgede yapılan aramada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tekne içerisinde bulunan A.K. isimli organizatör Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir kadının yanından ayırmadığı kedisiyle beraber Avrupa'ya gitmek istediğini ancak Yunanistan unsurlarınca kedisiyle beraber Türk karasularına geri itildiklerini belirttiği öğrenildi.

Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 80 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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