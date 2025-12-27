Dolandırıcıların hedefi 'araba' hayali kuran yaşlı çift oldu

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, 'bankaya FETÖ operasyonu yapılacak' diyen dolandırıcılar, bankadaki hesaplarında para biriktiren yaşlı çifti hedef aldı. Araba alma hayaliyle 10 yıldır biriktirdikleri 838 bin lirayı verilen hesaba yatıran yaşlı çift, dolandırılınca hayatlarının şokunu yaşadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır para biriktirip araba alma hayali kuran Fatma Kaya (71) ve Abdil Kaya (72) çiftini, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi arayıp, bankaya FETÖ operasyonu düzenleneceğini ve hesaplarındaki parayı aktarmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine panikleyen yaşlı çift, bankanın yolunu tuttu. Telefonu hiç kapatmaması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, verecekleri adrese parayı yatırmalarını ve yatırılan hesap sahibini de damatları olarak söylenmesini istedi. Karşı tarafın dediklerini birebir uygulayan Kaya çifti, 838 bin lirasını verilen hesap numarasına bankadan havale yaptırdı. Parayı gönderdikten bir süre sonra şüphelenen yaşlı çift, durumu çocuklarına anlattı, ardından dolandırıldıklarını anladı. Kaya çifti, polise giderek şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

"Paramızı geri getirsinler"

Olayın halen şokunda olan Fatma Kaya, "Çocuklarımın ismini de söyledi. Onları söyleyince polis olduğuna inandım. Bankaya gittiğimizde oradaki çalışan parayı nereye yollayacağımı sordu, damadımız dedik. Çünkü telefondakiler öyle söylememizi istemişti. Dolandırıldık. Paramızı geri getirsinler" diye konuştu.

"Başka canlar yanmasın istiyoruz"

Abdil Kaya da şunları söyledi: "Bankaya FETÖ operasyonu yapacağız, siz kimseyle konuşmayın. Sizin hesabınızdaki para merkez bankası teminatında olacak' dedi. Neticede evden çıktık ve telefon açıktı. Bankada işlemi yaptık, bankadan 100 metre uzaklaşmamızı söyledi. 5 dakika geçmedi, dolandırıldığımızı anladık. Başka canlar yanmasın istiyoruz. Resmi kurumda emeklisiyim. Mağdur olduk, inşallah mağduriyetimiz de giderilir. Bu parayı alan ölse bile, devlet onu kabirde de bulur. Devletimiz güçlüdür". - ANTALYA