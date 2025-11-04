Haberler

Antalya'da Çöpe Atılan Tenekeler Üzerine Kavga: 1 Yaralı
Antalya'nın Kepez ilçesinde tenekeleri almak isteyen genç ile kağıt toplayıcısı arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Saldırgan, maket bıçağı ile genci yaraladı. Genç hastanede tedavi altına alındıktan sonra şikayetçi oldu.

Antalya'da çöpe atılan atıkları toplayan genç ile kağıt toplayıcısı şahıs arasında çöpteki tenekeler nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Toplayıcılardan birisi diğerini elinden maket bıçağıyla yaralanırken, hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi olan genç, "Tenekeleri alamayacağımı, çöpün vergisini verdiğini söyledi. Bende tenekelerin kalmasını, kartonları kendisinin alabileceğini söyledim. Ardından maket bıçağını aldı, bende kendimi korumak için elinden tutmak isterken elimi yaraladım" dedi.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5023 sokakta 1 Kasım tarihinde meydana gelen olayda bir nakliyat firmasında çalışan Mehmet Ali Tez (26) işyerinin önünde bulunan çöp konteynırına atılan tenekelere almak istedi. Tenekelerin bir kısmını alarak işyerine götürdü. Ardından kalan tenekeleri almak için tekrar geri gelen Tez'in yanına beyaz biz kamyonetle kağıt toplayıcısı bir şahıs yaklaştı. Tenekeler hariç karton ve diğer atıkları alabileceğini söyleyen Tez'e kağıt toplayıcısı şahıs ise "Ben bu çöplerin vergisini ödüyorum" dedikten sonra tenekeleri de almaya çalıştı.

Maket bıçağı ile saldırdı

Kağıt toplayıcı şahıs ile Tez arasında konteynırda bulunan teneke atıklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kamyonette bulunan maket bıçağını alan şahıs kesici aleti Mehmet Ali Tez'e doğru savurdu. Kendini korumak için bıçağı tutmak isteyen Tez'in sağ elinde 2 parmağı derin şekilde kesilirken parmaktan birisi ise kırıldı. Çevredeki diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı. Elinde derin kesikler bulunan Tez, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası taburcu edilen Tez, polis merkezine giderek tanımadığı kağıt toplayıcısı şahıs hakkında şikayetçi oldu.

"Çöpün vergisini verdiğini söyledi"

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir işyerindeki güvenlik kamerası kaydı ile birlikte karakola giderek şahsın yakalanmasını isteyen Tez, "Sanayide çalışıyorum, aynı zamanda hurda toplayarak ekmeğimi kazanıyorum. Sanayide kağıt toplayan bir şahıs benim aldığım tenekeleri alamayacağımı, çöpün vergisini verdiğini söyledi. Kendilerinin topladığı çöpleri alamayacağımı söylediler. Bende tenekelerin kalmasını, kartonları kendisinin alabileceğini söyledim. Hepsinin kendisinin olduğunu söyledi. Ardından maket bıçağını aldı, bende kendimi korumak için elinden tutmak isterken elimi yaraladım. 2 parmağımda kesik, bir tanesinde kırık mevcut. Şahsın yakalanmasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

