Üye Girişi
Haberler

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğraflarının başka bir işletme tarafından izinsiz kullanıldığını gören Kıvanç Ş.'nin öfkeden gözü döndü. Soluğu çiçek deposunda alan şahıs, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı öldüresiye dövdü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Yıldırıcı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.'nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Antalya'da Çiçekçilik Tartışması Kanlı Bitti

TEK YUMRUKLA KOMALIK ETTİ

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da Çiçekçilik Tartışması Kanlı Bitti

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sosyal Medya Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Medya Hukuk Suç

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı

Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı
500

Yorumlar (76)

Davut Pancar:

Helal olsun dayıma bravvoo

69
491
yanıtYanıtla
İlyas Özel:

ceviz kabuğunu doldurmaz olaya bak...

385
44
yanıtYanıtla
Ali Tufan:

Toplum olarak hem ahlak sorunu hem de öfke kontrol bozukluğu var bizde.

398
6
yanıtYanıtla
Ufuktaki Umut:

kontrolsüz güç basa bela iste, Allah muhafaza

304
7
yanıtYanıtla
ozkan arslan:

Adam dayağı hak etmiş ama kontrolsüz güç güç değildir. İnşallah kurtulur. Yazık

57
225
yanıtYanıtla
Ferhat Yiğit:

Değer mi ? yazık, çok yazık .

264
15
yanıtYanıtla
Leonking01 :

Yazık cocuga öfke kontrolu sıfır. Cok dikkat etmk lazım. Yapılan yanlısa cok daha buyuk bir yanlışla karsılık verilmiş.

185
9
yanıtYanıtla
`Sentinus?? :

Medeni bir şekilde konuşamıyor musun birader Namus ayaklarına girip neden insanlar kan dökmeye meyilli ?

152
23
yanıtYanıtla
JY:

ABD'DE OLSA İDAM YADA DIŞARI ÇIKMA ŞANSI OLMADAN ÖMÜR BOYU ALIRDI.

123
20
yanıtYanıtla
Yılmaz Yıldız:

Bu kavur oğlu gavura bak

81
3
yanıtYanıtla
Tüm 76 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.