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Boş arazide bir gencin cansız bedeni bulundu

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Antalya'da vatandaşlar boş arazide yer alan metruk binanın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen ekipler, isminin Onur Saat olduğu belirlenen 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mahalle sakinleri, hayatını kaybeden genci dün aynı saatlerde birkaç kişiyle madde kullanırken gördüklerini söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisindeki metruk binada kan donduran bir olay yaşandı.

BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Metruk bina yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde isminin Onur Saat (27) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

MAHALLELİ "DÜN MADDE KULLANIYORLARDI" DEDİ

Mahalle sakinleri hayatını kaybeden genci dün de aynı saatlerde aynı yerde yanında birkaç kişi ile birlikte madde kullanırken gördüklerini söylediler. Gencin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boş arazide bir gencin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu genc için söylemiyorum ama gencler madde bagımlısı oluyor bu maddeyide her yerde leblebi gibi bulduklarını söylüyorlar eger buna önlem alınmıyorsa bilerek alınmıyordur

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne oluyor cinayetler bulunan cesetler

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