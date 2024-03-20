Antalya'da bıçakla yaralama ve resmi belgede sahtecilik şüphelileri yakalandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla yaralama ve resmi belgede sahtecilik olaylarının şüphelileri yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Meydankavağı Mahallesi'nde bir adreste bıçakla yaralama olayı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden görevlilerce, bıçakla yaralanan şahıs sağlık ekipleri vasıtası ile hastaneye intikal ettirildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şahıstan 1'i suç aleti ile birlikte yakalandı.
Olayın meydana geldiği adres içerisinde yapılan aramada; sahte kimlik ve farklı işlerde kullanılabileceği değerlendirilen 4 adet kimlik kartı basımında kullanılan cihaz, 2 adet renkli kart yazıcısı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çok sayıda basıma hazır kimlik kartı, kart ölçüm kesim aparatı, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli hırdavat malzemesine el konularak ikamet sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA