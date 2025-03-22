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Antalya'da Beton Mikseri Kamyonetle Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir beton mikserinin kapalı kasa kamyonetle çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza, D-400 Karayolu'nda meydana geldi.

Antalya'da beton mikseri kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin aynı istikamette seyir halindeki kapalı kasa kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Koçak'ın kullandığı 07 BRF 833 plaka, 07 JD 516 mikser plakalı kamyon, aynı istikametteki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride geçen Ahmet Ali Kara'nın kullandığı 07 LNG 18 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet refüje çarparak devrilirken, yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Kara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Beton Mikseri Kamyonetle Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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