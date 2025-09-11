Antalya'da Avusturyalı Turistlerin Motosiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motorlu bisikletle ilçe turuna çıkan Avusturyalı turistlerden bir tanesi kullandığı motosikleti devirerek kaza yaptı.

Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen kazada kiraladıkları 2 motosikletle Manavgat şehir merkezinde gezmeye çıkan Avusturyalı turistlerden Adis B.'nin kullandığı 07 ALE 053 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde döndüğü sırada devrilerek sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklette maddi hasar oluşurken, motorlu bisikleti kullanan Avusturyalı turist ve yolcu olarak bulunan kız arkadaşı kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmediler. Avusturyalı turistler trafik ekiplerinin yaptığı kontrolünün ardından yollarına devam etti. - ANTALYA