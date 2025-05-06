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Antalya'da ATV Kazası: İki Animatör Hayatını Kaybetti

Antalya'da ATV Kazası: İki Animatör Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında, otelde animatör olarak çalışan iki arkadaş hayatını kaybetti. Kazanın nedeni, ATV'nin tekerinin kopması olarak belirlendi.

Antalya'da ATV kazası: 2 ölü

Otelde animatör olarak çalışan 2 arkadaş hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca-Kumköy yolunda tekeri kopan ATV'nin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada otelde animatör olarak çalışan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Ilıca-Kumköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Ilıca yönüne seyir halinde olan Yaman Akıncı idaresindeki 48 BH 398 plakalı ATV, sağ arka tekerinin kopması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı. Meydana gelen kazada ATV sürücüsü Yaman Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Lütfullah Gökdere ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökdere, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan yakınları ve arkadaşları olay yerine koşarken, iki gencin aynı otelde animatör olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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