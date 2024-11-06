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Antalya'da ATM'de Kapkaç: Şüpheli Hızla Yakalandı

Antalya'da ATM'de Kapkaç: Şüpheli Hızla Yakalandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir banka ATM'sinde para yatırmak isteyen kadına kapkaç yapıldı. Şüpheli, devriye gezen yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya'da bir bankanın ATM'sinde para yatırmak isteyen kadın kapkaççının kurbanı oldu. Kadının parasını alarak kaçmaya çalışan şahıs, devriye gezen motorize yunus timleri tarafından 100 metre uzaklıkta yakalandı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka ATM'sine para yatırmak üzere gelen Mehtap U.'ya işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı. Bu sırada caddede devriye görevini yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri koşarak kaçan şahsı fark ederek takibe aldı. İsminin İsmail U. olduğu öğrenilen şüpheli, banka şubesine 100 metre mesafede yunus timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşadığı olayın şoku ile ne yapacağını bilemeyen kadına banka güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Banka içerisine alınan Mehtap U.'ya görevliler su ve kolonya vererek sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli işlemleri için karakola götürülürken, üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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