Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 273 Binden Fazla Kişi Sorgulandı

Antalya genelinde son bir haftada yapılan uygulamalarda 273 binden fazla şahıs sorgulandı. Aranan 536 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 234 kişi tutuklandı. Çalıntı araçlar, ruhsatsız silahlar ve birçok suç unsuruna el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 1 haftalık asayiş uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar ve hırsızlık" gibi suçlar başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen asayiş olayları, denetimler ve uygulamalar kapsamında 273 bin 725 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 536'sı aranan şahıs olmak üzere toplam bin 825 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 234'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Aynı dönemde 49 bin 421 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu kontrollerde çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu tespit edilen 17 araç ele geçirildi. Öte yandan, 466 geçici konaklama yeri ile 50 kiralık araç firması denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 9 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuyla ilgili 18 kişiye işlem uygulandı

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuyla ilgili 4 ayrı olayda 18 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 319 kişiye idari para cezası kesildi. Asayiş çalışmaları sırasında 38 adet ateşli silah ile 116 adet fişek ve tüfek kartuşu ele geçirildi. - ANTALYA