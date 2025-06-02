Antalya'da Apartman Balkonu Yangınında Maddi Hasar

Antalya'da Apartman Balkonu Yangınında Maddi Hasar
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın balkonda bulunan eşyaların tutuşması sonucu meydana geldi ve dairede küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Antalya'da bir apartmandaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa, ilçesi Kızısaray Mahallesi 72 Sokak üzerinde bulunan bir 6 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin balkon kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada balkonda bulunan masa ve kıyafetlerin tutuşması nedeniyle alevler balkonu sardı. Dumanı fark eden dairede yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, verilen adrese gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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