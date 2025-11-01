Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Kayseri'den Antalya'ya gelen ve yaklaşık 10 gündür annesinin ulaşamadığı şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 10.00'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Memleketi Kayseri'de bulunan annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma B., gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Oğlunun oturduğu eve gelen anne, kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp oğluna 10 gündür ulaşamadığını ve kapının açılmadığını belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, merdiven yardımıyla balkondan daireye giren polis ekipleri genç adamı yerde yatar vaziyette buldu.

EKİPLER KOKU NEDENİYLE ÇALIŞMAKTA ZORLANDI

Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı. Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri maske ile incelemelerde bulundu.

"OCAĞIM SÖNDÜ, İKİNCİ KEZ CİĞERİM YANDI"

Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelen ve polis ekiplerinin çalışmasını dışarıda gözyaşları içerisinde izleyen annenin yakınlarıyla telefonla görüşürken söylediği "Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürekleri dağladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Doker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.