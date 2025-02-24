Antalya'da Altyapı Çalışmasında Toprak Kayması: İşçi Kurtarıldı

Antalya'da ASAT'a ait altyapı çalışması yapılan alanda meydana gelen toprak kaymasında bir işçi üzerine devrilen toprağın altında kaldı. Yaklaşık 2.5 saat süren kurtarma çalışmasında ekipler toprak altındaki işçinin elini tutarak ve konuşarak moral vermeye çalıştı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma mezarlığı yakınında Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) bağlı ekipler ve taşeron firmanın çalışma yaptığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede altyapı çalışmaları yapmakta olan ASAT görevlileri kepçe yardımıyla kazı çalışması yaptığı sırada toprak kayması yaşandı. O sırada kayan toprak kazılan alan içerisinde bulunan Eyüp Taşlı (32) isimli çalışanın üzerini kapladı.

Yardımına ilk olarak arkadaşları koştu

Alanda bulunan diğer çalışanların 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Toprak altında kalan Eyüp Taşlı'nın yardımına ilk olarak koşan arkadaşları başını toprak altından çıkartarak nefes almasını sağladı. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri kazma ve kürek yardımıyla Taşlı'nın tüm vücudunu kaplayan toprağı açmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri Eyüp Taşlı'nın bilincini kaybetmemesi için elini tutarak ve konuşarak moral verip, uyanık tutmaya çalıştı.

İtfaiye eri elini tutarak moral verdi

Bu sırada çalışma yapılan alanda meydana gelebilecek yeni bir toprak kaymasına karşı ekipler Eyüp Şanlı'nın zarar görmemesi için çevresine tahtalardan bir bariyer oluşturdu. Sağlık ekipleri de genç işçinin daha rahat nefes alabilmesi için toprak altında bulunan Eyüp Taşlı'ya oksijen maskesi taktı. Bu sırada olayı haber alarak gelen Taşlı'nın bir yakını polis ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yaklaşık 2.5 saat süren hummalı bir çalışmanın ardından toprak altında kalan işçi bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan Taşlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA