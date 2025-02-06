Antalya'da Alkollü Sürücünün Kazası Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Antalya'da sürücünün alkollü kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 07 BKH 501 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir ikamete ve işletmeye girmekten kıl payı kurtulurken, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Yol boyunca aracın çeşitli parçalarının etrafa dağıldığı görüldü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle elektrikler kesildi

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü M.İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü M.İ.'nin yapılan kontrolde 2.95 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan otomobilin çarptığı elektrik direğindeki tellerin kısa devre yapması nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kaza nedeniyle eğilen elektrik direğini kontrol amacıyla bölgeye gelen Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) ekipleri onarım çalışması yaptı. - ANTALYA