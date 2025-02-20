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Antalya'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı

Antalya'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı
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Gazipaşa'da meydana gelen kazada, 3.74 promil alkollü sürücü polisin aracına çarptı. Sürücüye 28 bin TL ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis aracına çarpan kamyonetin sürücüsü, 3.74 promil alkollü çıktı. Sürücüye 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, kamyonet otoparka çekildi.

Kaza, 00.15 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi Nüfus kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. idaresindeki 07 HVF 78 plakalı kamyonet, nüfus kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yandığında aracını hareket ettirmekte zorlanan ve geri kaçıran V.A., arkasında bekleyen Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis aracının sol ön farında maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğunu söyleyen sürücü, ehliyetinin olmadığını da itiraf etti.

3.74 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, kamyoneti otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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