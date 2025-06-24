Antalya'da 82 Yaşındaki Turist Boğuldu

Antalya'da 82 Yaşındaki Turist Boğuldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 82 yaşındaki Slovakya vatandaşı denize girerken boğularak yaşamını yitirdi. Olay, otelin sahilinde gerçekleşti ve turist hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 82 yaşındaki Slovakya vatandaşı boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil yapmak üzere Manavgat'a gelen 82 yaşındaki Slovakya uyruklu turist Jan Uher, otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra denizde hareketsiz halde fark edilen Uher, çevredeki turistler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz turist, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jan Uher'in cansız bedeni, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı gören çevredeki bir vatandaş, "yabancı bir turist denizde boğuldu, başka bir turist ise onu denizden çıkardı ama durumu kötüydü. Ambulans geldi şahsı hastaneye götürdü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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