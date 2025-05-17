Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu

Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
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Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
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Antalya'da motosikletle 280 km kadar hız yapan ve tek teker üzerinde seyrettiği anları sosyal medyada paylaşan sürücü, yakalandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Antalya Serik Caddesi Altınova üst geçit mevkisinden Antalya Havalimanı istikametine motosikletiyle seyir halinde ilerleyen bir sürücü, trafikte yaptığı kural ihlalini görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı.

280 KM HIZ YAPTI

Videoda sürücünün, önce yoğun trafikte ilerlediği, ardından hızını artırarak şerit ihlali yaptığı, araçların arasından tehlikeli şekilde geçtiği ve motosikletin hız göstergesinin 280 kilometreye ulaştığı görüldü.

Antalya'da 280 km hız yapan motosiklet sürücüsü yakalandı

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 44/1-B, 46/2-C ve 73/A maddeleri kapsamında sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.

Antalya'da 280 km hız yapan motosiklet sürücüsü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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