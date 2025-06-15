Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğun Başına Scooter Düştü

Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğun Başına Scooter Düştü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize girmek için gelen 15 yaşındaki Emirhan isimli çocuğun kafasına bir scooter düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da arkadaşı ile birlikte denize gelen 15 yaşındaki çocuğun kafasına, varyantın üst kısmından aşağı atılan scooter düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Konyaaltı Varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Arkadaşı ile birlikte denize girmek için Konyaaltı'na gelen isminin Emirhan olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk evlerine dönmek için varyantın yan kısmında bulunan eski merdivenler bölümünden yukarı çıkmaya başladı. Dik merdivenlerden yukarı çıkmaya başlayan iki arkadaş yolun yarısında durarak sahili izlemeye başladı. Bu sırada 15 yaşındaki çocuğun kafasına varyantın üst kısımdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan kiralık scooter düştü. Acı içinde yere yığılan gencin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Başına scooter düştü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansla taşınan genç, ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaşananlara şahit olan Veli Tokalar isimli genç, "İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukardan bir scooter Emirhan isimli çocuğun başına düştü. Başında 3-4 santimetre yarılma vardı, kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık. Sağlık ekipleri kendisini hastaneye götürdüler. Daha öncede benzer olaylar yaşandı, buraya bir önlem alınabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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