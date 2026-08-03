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Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 184 Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 184 Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekiplerince Odabaşı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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