Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 184 Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekiplerince Odabaşı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı