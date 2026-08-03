Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 184 Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekiplerince Odabaşı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, 15 bin 184 adet uyuşturucu hap ile 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı