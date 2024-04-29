Antalya'da 135 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyonda 135 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar'ın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında; adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, yağma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Çalışmalarda 10 yıl ile 20 yıl arası 4, 5 yıl ile 10 yıl arası 7, 2 ile 5 yıl arası 18, 2 yıl altı 30 şahıs olmak üzere hapis cezası ile aranan 59 şüpheli ile birlikte toplam 135 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA