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Antalya Aksu'da 4 gündür ağaçta mahsur kalan kedi 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

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Antalya Aksu'da 4 gündür ağaçta mahsur kalan kedi 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde evden kaçan kedi, yaklaşık 15 metre yükseklikteki bir ağaçta 4 gün mahsur kaldı. İtfaiyenin indiremediği kedi, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Antalya'da evden kaçarak 4 gündür yaklaşık 15 metrelik yükseklikte ağaçta mahsur kalan kedi ara kurtarma ekipleri tarafından 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi'nde kırsal alanda bir vatandaş beslediği kedisini evde bulamayınca çevrede aramaya başladı. Kedisinin ikamete yakın bir noktada bulunan bir ağacın üst noktasında mahsur kaldığı fark eden vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kedinin mahsur kaldığı yerden kurtarılması için yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kedinin ağaç dalları içerisinde hareket etmesi nedeniyle hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtaramadı. Tüm çabalara rağmen 4 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi bulunduğu yerden indirilemeyince yardıma MAKSAT Arama Kurtarma Derneği üyeleri yetişti.

3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri aç ve susuz bir şekilde ağaçta mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için harekete geçti. Adrese gelen ekipler gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra ipli düzenek ve dağcılık ekipmanları ile kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte ve sık ağaç dalları arasında mahsur kalan kedi arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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