Haberler

Antakya'da akü hırsızları yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antakya'nın Avsuyu ve Akçaova Mahallelerinde iletişim şirketlerinin baz istasyonlarından çalınan akülerin Adana ilinde olduğu tespit edildi. Operasyonda 3 şahıstan 2'si yakalandı, bir şüpheli ise aranıyor. Ele geçirilen 14 akü, firmaya teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde akü hırsızları yakalandı.

Antakya'nın Avsuyu ve Akçaova Mahallelerinde iletişim şirketlerinin baz istasyonlarından çalınan akülerin Adana ilinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şahıstan 2'si yakalanırken, bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Ele geçirilen 14 akü, firmaya teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Avsuyu Hatay Adana Operasyon Enerji 3. Sayfa Haberler

title