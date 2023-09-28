Antakya'da akü hırsızları yakalandı

Antakya'nın Avsuyu ve Akçaova Mahallelerinde iletişim şirketlerinin baz istasyonlarından çalınan akülerin Adana ilinde olduğu tespit edildi. Operasyonda 3 şahıstan 2'si yakalandı, bir şüpheli ise aranıyor. Ele geçirilen 14 akü, firmaya teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde akü hırsızları yakalandı.

Antakya'nın Avsuyu ve Akçaova Mahallelerinde iletişim şirketlerinin baz istasyonlarından çalınan akülerin Adana ilinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şahıstan 2'si yakalanırken, bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Ele geçirilen 14 akü, firmaya teslim edildi. - HATAY