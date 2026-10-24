Antakya Aydınlıkevler'de motosiklet yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Antakya Aydınlıkevler'de motosiklet yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde motosiklet yangını çıktı; itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı