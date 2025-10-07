Haberler

Annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 yaşındaki Alper Akgün, annesiyle birlikte yaşadığı evde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Akgün'ün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının olduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 yaşındaki adam, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2017 Sokak'taki bir apartmanın 7'nci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Alper Akgün sabah saatleri evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
