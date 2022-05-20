Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti Kocaeli'de annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek, burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti.

Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek, burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne, daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardınsan 3 aylık Ömer Asaf Kökçek'i ambulansa alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title