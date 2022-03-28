Hastanede eşine refakat eden yaşlı kadın, oğlu tarafından darbedildi

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kalp hastası olan eşi M.K.'nin (78) hastanede refakatçı olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K. iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin (48) saldırısına uğradı.

ANNESİNİ DARBEDİP HASTANEDEN KAÇTI

Annesini darbettiği iddia edilen H.H.K. hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K. hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yaşlı kadın kendisine oğlunun saldırdığını söyledi. Hastanen ayrıldıktan sonra babasının yanına geri gelen H.H.K., hastanede polisi ve hastane jandarması tarafından gözaltına alındı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek annesinin kendisini yere attığını ileri süren H.H.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa