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Annesi tarafından tabancayla vurulan 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Annesi tarafından tabancayla vurulan 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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ABD'de yaşanan trajik olayda, annesi tarafından başından vurulan 7 yaşındaki Olivia Blackmer, yaşam mücadelesini kaybetti. 32 yaşındaki Tranyelle Harshman'ın 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda, 9 yaşındaki Brailey ve 2 yaşındaki ikizler Brooke ve Jordan'ı öldürdükten sonra silahı kendine çevirdiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'bib Wyoming eyaletinin Byron kentinde yaşanan trajik olayda, annesi tarafından başından vurulan 7 yaşındaki Olivia Blackmer, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.

32 yaşındaki Tranyelle Harshman'ın 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıdan tek kurtulan Olivia'ydı. Harshman, 9 yaşındaki Brailey ve 2 yaşındaki ikizler Brooke ve Jordan'ı öldürdükten sonra silahı kendine çevirmişti.

Olivia'nın üvey annesi Katelynn Blackmer, "Son ana kadar çok çok savaştı. Vücudu ve beyni çok fazla travma geçirmişti. İlaçlar yardımcı oldu ama tıbbi seçenekler tükendiğinde vücudu kötüleşmeye devam etti. Kalbi durana kadar savaştı" açıklamasını yaptı.

Olivia'nın babası Quinn sosyal medyada, "Yaşadığımız yıkım çok büyük. Tek tesellim bebeklerimin birbirlerinden ayrı kalmayacak olması ve diğer kız kardeşleriyle birlikte olabilecek olmaları" dedi.

İkizlerin babası olan Cliff Harshman, eşinin bir canavar olmadığını iddia etti: "Bu onun karakterine hiç uymuyor. İnanılmaz bir olay. Ona yardım alıyorduk ama bir şeyler yolunda gitmedi. Eşim bir canavar değildi" dedi. Ancak öfkesini de gizleyemedi: "Çok öfkeliyim. Verdiği karar için ona çok kızgınım."

Olay sırasında Kaliforniya'da olan Cliff, eşiyle vedalaşabildiğini ancak eşinin tepki vermediğini söyledi.

Acı verici polis çağrı kayıtlarında, Harshman'ın çocuklarının vurulduğunu bildirdiği ortaya çıktı. İki kızının beşikte, diğer ikisinin alt kattaki yatak odalarında olduğunu söyledi. Polis, görevlinin Harshman'dan memurlar gelene kadar telefonda kalmasını istediğini, ancak Harshman'ın "çok geç olduğunu" söyleyerek telefonu kapattığını açıkladı.

Harshman'ın arkadaşları, onun doğum sonrası depresyonla mücadele ettiğini belirtti. Arkadaşı Briana Baker, "İnsanların zihninde nelerle boğuştuğunu asla bilemezsiniz. Tranyelle, bu trajedinin gösterdiği canavar değildi. Tatlı, sevgi dolu ve eğlenceli biriydi. Çocukları onun hayatının merkezindeydi" dedi.

Annesi tarafından tabancayla vurulan 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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