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Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, 106 gün sonra yakalandı. İkilinin davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur'un kaldığı ıslahevinden fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Cezaevindeki koşullardan şikayetçi olan Cihantimur'un avukatlarının denetimli serbestlik isteyeceği öğrenilirken; cezaevinden ilk fotoğraf da geldi.

İşte Emrullah Erdinç tarafından paylaşılan o fotoğraf;

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

DOSYADA "FEDERAL SUÇ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu ıslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre; Cihantimur 14 Haziran 2024 tarihinde buraya getirildi. Yargılanması devam ettiği için ise hüküm kısmı boş bırakıldı. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran'da 17'sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur'un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre "Federal Suç" ibaresi yer alıyor.

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

OT YOLUP TUVALET TEMİZLİYOR

Cihantimur'un avukatları ise savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullanmıştı. Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Emrullah Erdinç Eylem Tok Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Black Mamba:

Anne işin acemiligine denk geldi , ABD Adalet sisteminin sağlam olduğu bir ülkedir , halbuki kacirmayip Bizim ülkede yargilansaydi 6 ay yatar sonra iyi bir rüşvetle ya aile yi ya da savcı , hakimi tavlarlardi , Sonra ver elini özgürlük,,,

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Savaş Yıldız:

sen çok biliyorsun Amerika hakkında, ama yanlış biliyorsun

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Muratsa:

kesinlikle dogruuu.net

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Osman Tasci:

şu anda hakim ve savucular seni direk içeri almaları lazım birtane rüşveti ispatlamadığın müddetçe içerde çıkmaman gerekiyor

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Abdullah KARAMAN:

ABD de yaşamış biri olarak size yüzde yüz katılıyorum.

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Serdar Kocakaya:

aynen...Sinan Çetinin oğlu olayında gördük...hatta birinin oğlu da ünlü bir sanatçıyı ezmişti değil mi ??

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ihtiyar:

yaw savaşın yorumuna neden bu kadar çok dislike gelmiş anlamadım herkesmi çok biliyor yaw

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Abdulbaki null:

Devlet seni bugün alıp cezaevine tımazsa o zaman güvenimiz sarsılır

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Lütfü Gökşen:

ABD cezaevi bizim gibi değil çalıştırırlar TÜRK cezaevi ancak yatarlar.

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aksarayli sahin:

Gavur veriyor adaleti…

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