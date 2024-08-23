Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in akıl hastanesindeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı

ANKARA - Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesine ilişkin hastanedeki psikiyatri gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti. Gözlem süresi bugün tamamlanan şüpheli Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bedirhan Şener'in akıl hastası olup olmadığı ve davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin almıştı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.