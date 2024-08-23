Üye Girişi
Haberler

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in akıl hastanesindeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesine ilişkin hastanedeki psikiyatri gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in akıl hastanesindeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı

ANKARA - Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesine ilişkin hastanedeki psikiyatri gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti. Gözlem süresi bugün tamamlanan şüpheli Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bedirhan Şener'in akıl hastası olup olmadığı ve davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin almıştı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Abdüllatif Şener 3-sayfa Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne, ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?
title