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Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi

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Virginia McCullough, anne-babasını öldürüp 4 yıl cesetleriyle yaşadı. 2019'da Essex'teki evlerinde babasını ilaçla, annesini çekiç ve bıçakla öldürdü. Cinayetler, doktorun şüphelenmesi ve polisin eve girmesiyle ortaya çıktı. Tutuklanınca suçunu itiraf eden McCullough, "Cezamı çekmem doğru olacak" dedi. Soruşturmada kumar bağımlılığı ve anne-babasının emekli maaşlarını kullandığı belirlendi.

36 yaşındaki Virginia McCullough, Haziran 2019'da Essex'teki evlerinde anne ve babasını öldürdükten sonra 4 yıl boyunca cesetleriyle yaşadı. Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan McCullough, en az 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılığa göre McCullough, 70 yaşındaki babası John'u ilaçla zehirledi, 71 yaşındaki annesi Lois'i ise çekiç ve bıçakla öldürdü. Babasının cesedini yatak odasında "geçici bir mezara" koydu, annesinin cesedini ise bir uyku tulumuna sarıp gardıroba sakladı.

Cinayetler, ailenin doktorunun şüphelenmesi üzerine polisin eve girmesiyle ortaya çıktı. McCullough yıllarca çevresine anne-babasının hasta olduğu veya seyahatte olduğu yalanını söyledi.

Polis, evde yaptığı aramada cinayet silahlarını buldu. McCullough tutuklandığında suçunu itiraf etti ve "Cezamı çekmem doğru olacak" dedi.

Soruşturmada McCullough'un kumar bağımlısı olduğu ve anne-babasının emekli maaşlarını kullandığı ortaya çıktı. Hakim, cinayetlerin "aylar süren düşünce ve planlamanın ardından" işlendiğini belirtti.

McCullough'un kardeşleri mahkemede yaptıkları açıklamada "yıkılmış ve perişan" olduklarını söylediler.

Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi

Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi

Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi

Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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