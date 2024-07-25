Tırın fırlayan tekeri can aldı! 13 yaşındaki kızın korkunç ölümü

Ankara- Samsun yolu üzerinde meydana gelen korkunç kaza 13 yaşındaki kız çocuğunun hayatına mal oldu. Tırdan fırlayarak köprüden düşen teker, talihsiz kıza isabet etti.

TIRDAN FIRLAYAN TEKER AŞAĞIYA SAVRULDU

Kaza, Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Hareket halinde olan tırın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.

İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o sırada aracın yanından geçen 13 yaşında kıza çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.