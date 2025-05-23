Ankara Merkezli Operasyonda 96 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi

Ankara Merkezli Operasyonda 96 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasaklı hayvanları ticaretini yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 96 egzotik hayvan ele geçirildi.

Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 96 egzotik hayvan ele geçirildi

ANKARA - Satışı yasak hayvanları kanuna aykırı yöntemlerle Türkiye'ye getiren ve çoğaltarak ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 96 egzotik hayvan ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ülkede satışı yasak olan hayvanları yasadışı yollarla getirerek çoğaltan ve ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir'de icra edilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde 21 egzotik yılan, 20 adet yılan yumurtası, 1 maymun, 4 sincap, 27 hamster cinsi fare, 26 'Gecko' cinsi kertenkele, 9 'Tarantula' cinsi örümcek 8 'Sultan ve Gökkuşağı' cinsi papağan ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.