Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Ankara Emniyet Müdürü Dinç, Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Ankara Emniyet Müdürü Dinç, Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Dinç, bu etkinlikte birlikte kan verdiği Çevik Kuvvet personelleriyle farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kan vermenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Altındağ'da yer alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada bulunan mobil kan bağış aracına geçerek beraberindeki Çevik Kuvvet personelleriyle birlikte kan verdi. Kan vermenin hayati önem taşıdığına ve farkındalık oluşturulması gerektiğine değinen Dinç, şu ifadelere yer verdi:

" Kızılay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaman zaman il emniyet müdürlüklerimizle bu tür etkinliklerde bulunuyorlar. Ben de kan bağışlama konusunda hem şahsımı hem de arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarıyor. Ben 18'nci kez kan bağışlıyorum. Görev yaptığım diğer illerde de senede birkaç kez kan veriyordum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün polis arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum."

Kan bağışının ardından Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler'le bir araya gelen Dinç, Güler'e plaket taktim etti. Program günün anısı fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
img

Memur ve emekli zammından sonra o gelirler de artıyor
img

Telefonundaki uygulama sayesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi? MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.