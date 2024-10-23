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Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu belirtirken, patlama ve silahlı çatışma sesleri canlı yayında da duyuldu. Çatışma nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşların kendilerini panikle yere attığı görüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma çıkarken, bölgede patlama sesleri geldi.

ÇATIŞMA ANI CANLI YAYINDA

Çatışma ve patlama sesleri canlı yayında da duyuldu. Silahların peş peşe ateşlendiği görülürken, o anlarda vatandaşlar panikle kaçıştı.

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

"BİR TİCARİ ARAÇ PATLATILDI"

Gazeteci Dicle Canova, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, bir ticari aracın patlatıldığı yönünde iddiaların olduğunu belirtti. Canova şunları söyledi: "Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Haberler.com Özel İçişleri Bakanı Kahramankazan 3-sayfa Güncel Ankara Yaşam Terör TUSAŞ

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

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İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

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