Ankara'da Yük Asansörünün Kırılması Sonucu İki İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da inşaat halindeki apartmanın 12. katındaki yük asansörünün kırılması nedeniyle düşerek vefat eden işçilerden 36 yaşındaki Emrah Akbay, son yolculuğuna uğurlandı. Akbay'ın aynı olayda vefat eden 19 yaşındaki kuzeni Nedim Akbay ise memleketi Ağrı Patnos'ta yarın toprağa verilecek.

Olay, sabah 07: 30 sıralarında Mamak Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat işçisi kuzenler Emrah Akbay (36) ile kuzeni Nedim Akbay'ın (19) üzerinde çalıştıkları yük asansörü, 15 katlı inşaat halindeki apartmanın 12. katındayken ortadan ikiye bölündü. Yere düşerek hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazeleri aileleri tarafından teslim alınan Emrah Akbay için Elmadağ'da yer alan Tokluoğlu Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Akbay'ın naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vefat eden Nedim Akbay'ın çalışmak için Ankara'ya geldiği öğrenildi

Hayatı kaybeden Nedim Akbay'ın ise çalışmak için 4 ay önce memleketi Ağrı'dan Ankara'ya kuzeninin yanına geldiği öğrenildi. 19 yaşındaki işçinin yarın memleketi Ağrı Patnos'ta defnedileceği belirtildi. - ANKARA