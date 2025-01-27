Ankara'da Yoğun Sis İki Ayrı Kazaya Neden Oldu

Ankara'da yoğun sis nedeniyle aynı bölgede iki ayrı kaza meydana geldi. Bir aracın şarampole uçtuğu kazalarda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kazalar akşam saatlerinde Ankara- Ayaş yolu Yenikent mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların araçtan çıkarttığı yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan sis nedeniyle aynı bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA