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Ankara'da Yavru Köpeklere İşkence İddiasıyla Gözaltı

Ankara'da Yavru Köpeklere İşkence İddiasıyla Gözaltı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sahiplendiği 3 yavru köpeğe işkence ederek öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki M.M.D. gözaltına alındı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine yapılan soruşturma sonucu şüpheli adliyeye sevk edilirken, evinde köpek kalıntılarına rastlandığı bildirildi.

Ankara'da sahiplendiği yavru köpekleri işkence edip öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 28 yaşındaki M.M.D. birkaç gün önce 3 yavru köpek sahiplendi. Sahiplendirdikleri köpeklerden günlerce haber alamayan hayvanseverler durumdan şüphelenerek M.M.D.'nin evine gitti. Köpekleri evde de göremeyen hayvan seveler, M.M.D.'nin hayvanlara işkence ederek öldürdüğü iddia etti. M.M.D. ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansırken, şikayet üzere başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve 8 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen M.M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramalarda köpek kalıntılarına ve kan izlerine rastlanıldığı iddia edildi. Civarda kedi ve köpek kemikleri bulduklarını ileri süren mahalle halkı ise M.M.D. ile ailesinin kendi evlerinde kazı yaptıklarını iddia etti.

"Hayvanları katletmişler"

Olayla ilgili konuşan ve isminin verilmesini istemeyen bir kişi ise, "Komşumuzun köpekleri içeriye alıp getirdiği artık aşikar. Köpeklerin çıkış görüntüleri hiç yok. Evde köpeklerin kesilmiş tüyleri bulunmuş. Duvarlar badana ile boyanmış ama kan izleri çıkmış. Bunlar çok güçlü deliller. Köpeğin kıllarını kesip ameliyat etmiş olabilirler. Evin çevresinde de dün gece küçük bir kazı yapılmış. Kazıdan ne çıktığını bilmiyoruz ve kafamızda çok büyük soru işaretleri var. Zaten mahallenin huzurunu bozan kişiler bunlar ama bu denli bir şeyle karşılaşabileceğimizi düşünmüyorduk. Hayvanları katletmişler. Bunun altından başka bir şey çıkacak mı merak ediyoruz. Aydınlanmasını istiyoruz. Lütfen bu konuya dikkat çekilsin. Başka durumlar da çıkabilir. Görmek ve düşünmek istemeyeceğimiz olaylar çıkabilir. Kimin aklına gelebilir ki böyle bir şey. Şahsın ailesinin de araştırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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